暑期將近尾聲，大陸各地陸續公布新學期開學返校日程。大陸人民網18日報導，受近期疫情、高溫天氣等因素影響，海南、遼寧、廣東、陝西等多地大專院校確定新學期將延後開學。

位處陝西的西安交通大學與西北農林科技大學，確定推遲新生入學報到時間，具體時間將根據疫情發展形勢確定，另行通知。遼寧省大連醫科大學同樣表示，因大陸全國疫情多點突發，決定推遲新生報到日期，具體時間和教學安排另行通知。

在此輪疫情確診累計破萬例的海南省，大專院校同樣受到衝擊。海南師範大學調整在校生（含研究生）到校報到時間為9月5日至6日，新生（含研究生）報到時間則調整為9月12日，全校29日起實行線上教學；海南大學在校生返校註冊時間則暫定為9月3日，新生開學報到時間調整為9月16日至17日，8月22日起正常開課，實施線上教學。

海南醫學院在校生返校註冊時間調整為9月3日，8月22日起實施線上教學，新生入校報到時間調整為9月4日，進校後展開入學教育一周，9月13日正式上課，所有職工按原計畫及時返校。

廣東疫情同樣嚴峻，廣州涉外經濟職業技術學院將新生報到時間調整為9月11日，在校生開學返校時間調整為9月3日至4日，5日正式上課。教職員工返校時間不變，但有中高風險地區旅居史的學生則暫緩返校、報到。

廣州華南商貿職業學院的教職員工返校時間，由8月8日調整至8月18日，在校生返校報到時間由8月13日至14日調整至8月23日至24日，新生開學報到時間不變。