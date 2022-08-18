總統府提供

蔡英文總統今天再度力推公民修憲保障18歲公民權，強調可以讓年輕人完整的承擔國民的責任和義務，一起決定國家的未來，並成為守護臺灣民主的重要力量。期盼國人在今年11月26日投下同意票，讓它變成臺灣在這個階段最重要的社會力集結，共同打造落實權責相符及實現世代正義的憲政體制。

蔡英文總統今天出席「NOWnews跨世代論壇—一起跨入更好的時代」時表示，眾多憲改議題當中，「保障18歲公民權」是朝野政黨已經有共識的項目。從明年1月1日開始，「民法」的成年年齡下修為18歲會正式開始生效。

也就是說，在民事上，行為人權利義務的行使與承擔，現行民法是以20歲為起點；但在修法後，明年開始18歲以上就是成年人，可以完整的行使及承擔民事的權利及義務。

她說，民事法規的修正，是行政院在前一段時間把所有的現行國家法律做了通盤的檢討，在行政或立法可以做得到的範圍內，「我們都希望可以下修到18歲，但是公民權這件事就需要修憲」。

蔡英文指出，18歲的年輕人，不僅在民事法規的修正上，更重要的是，我們應該讓年輕人有完全的責任能力，能夠承擔國民的責任和義務，也應該同時享有完整的公民權，一起決定國家的未來，這就是權責相符的表現。

她提到，現在有越來越多的年輕人，對社會的願景有許多想法，也願意挺身而出投入公共領域，一起促成更多改變。政府在政策上，其實也在很多的面向，包括升學、就業、租房、創業方面，準備了一系列的政策來相挺年輕人。

蔡英文強調，政府推出這些政策，都是希望給年輕人最大的支持，讓大家可以減少負擔，有更多的機會和資源，去實踐自己的想法以及創意。同時，我們也非常期待，年輕人對公共事務的熱忱一樣可以受到支持和肯定，希望讓更多年輕人，能夠一起成為守護臺灣民主的重要力量。

她希望，在達到18歲公民權的保障之後，能夠繼續一起來思索，如何讓年輕人透過更多面向共同參與社會、改變社會。她鼓勵大家，參與政治，除了投入選舉、或擔任幕僚外，還有非常多其他的管道。大家在各自的專業領域，或是各自關心的社會議題中，積極展開關於民主價值和公共議題的對話，就是很重要的環節。

蔡英文指出，18歲公民權在經過立法院的程序後，走到複決的這條路上，我們要相互提醒一件事，也就是要完成修憲複決的門檻非常的高，需要有965萬張同意票。

因此，今年11月26日，她要請大家一起投下同意票，讓它變成臺灣在這個階段最重要的社會力集結。實現及保障18歲公民權，一起打造能夠落實權責相符，以及實現世代正義的憲政體制「我們一起繼續努力」。