「76行者」遺體修復團隊召集人陳修將徒手將年僅22歲的同居女友虐死，遭依2個傷害罪判刑6個月、傷害致死罪9年6月，不過攤開起訴書發現，彰化地檢署是依殺人罪將陳修將起訴，不過彰化地院是依傷害致死罪判刑，彰化地院庭長黃齡玉表示，法官認定為傷害致死罪而非殺人罪的原因，是因被告毆打被害人後立即將人送醫，主觀上應非要殺死被害人，而是出手過重導致死亡。

41歲的陳修將，因為懷疑胡姓女友與陳姓友人有染，還將胡女帶到汽車旅館軟禁，分別在去年的10月5日、9日及14日徒手毆打胡女，14日當天下午陳修將發現胡女在使用手機與別人聯繫，對聯絡人、事交代不清，一怒之下徒手抓胡女頭髮撞擊地板，猛歐胡女眼部、頭部等，隔天凌晨發現胡女沒有生命跡象，才將胡女送醫，經搶救不治死亡。

黃齡玉表示，法官認定是傷害致死非殺人罪理由，是依據被害人解剖報告，被害人死亡原因是因遭人施力碰撞，造成廣泛性硬腦膜下出血，導致創傷性休克而死亡，死亡方式為外力所為，並排除是第三人所為，另外法醫解剖確認被害人是遭暴力方式控制頭部撞擊地面，且經送台大醫學院鑑定，認定被害人是因被告傷害行為導致死亡。

而認定為傷害致死罪而非殺人罪的原因，則是因為被告與被害人發生爭執的原因，均與前2次被告傷害犯行爭執原因相同，該爭執原因及強度並無二致，因此難以認定是以殺人之故意毆打被害人，況且被告體內也驗出2、3級毒品反應，因此可能造成興奮而難以控制力道導致結果。

黃齡玉強調，事發當時被告發現被害人身體產生異狀、呼吸困難後，也立即將被害人送醫，因此認定被告在毆打被害人時，應非主觀上要殺死被害人，而是出於傷害之犯意，但因出手過重而導致被害人之死亡結果。