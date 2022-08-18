蔡英文與與會的企業界領袖代表共同合影留念。（呂健豪攝）

玉山銀行今（18）日舉辦「玉山ESG永續倡議行動」記者會，與超過100家企業共同公開倡議ESG永續發展，蔡英文總統也受邀到場。她表示，從2016年以來，能源轉型就是政府施政的關鍵字，那是一條漫長而且而具有高度挑戰的道路，不過政府會和企業界一起，反轉新的挑戰並化為機會，一起邁向2050淨零轉型。

「玉山ESG永續倡議行動」是由玉山銀行與32家志同道合的企業，於2021年共同發起，透過簽署「永續發展倡議書」，對於氣候變遷採取實際行動，希望藉由控制溫室氣體的排放，減緩對氣候及環境的衝擊。而這個行動到今年，已超過100家企業響應，其中更包含各產業龍頭及隱形冠軍，持續擴大影響力。

蔡英文總統致詞時表時，ESG永續倡議是一項重要的行動，也是政府全力推行的目標，而在敲響祈福鐘聲的儀式中，也是向國際宣示台灣邁向2050淨零轉型的決心。

蔡英文說，從2016年以來，能源轉型就是政府施政的關鍵字，這條道路不僅漫長且具有高度挑戰，但面對全球永續發展的趨勢以及綠色供應鏈的要求，一定要透過公私部門合力加速來進行，看到響應的企業從32家到今年超過1百家，顯見永續發展的目標就是企業界發展的目標，看著大家這麼努力，政府一定要更努力。

她指出，今年3月時，政府公布淨零排放的路徑圖，並提出12項關鍵策略來整合跨部會的資源，來落實淨零轉型的長期願景目標。另外也要讓現有的技術發揮最大的減碳效果，也持續投入輕能、綠色、海洋能、生質能等前瞻技術的研發，以以科學力來加速再生能源的發展。

另外，蔡英文也提到，從明年起金管會將會逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資訊，以2027年前所有上市櫃公司完成溫室氣體盤查為目標。在轉型當中，為求公正，會採取先大後小、以大帶小的模式來進行。

最後，在面對轉型勢必迎來的挑戰，蔡英文則向企業喊話，表示政府將和大家努力反轉新的挑戰化為機會，未來淨零技術逐漸成熟之後，將帶動相關新興產業的發展，都將使產業有更好的發展、更強的競爭力，也更能與國際接軌。