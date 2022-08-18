1名人妻上網抱怨，婆婆要她貸款幫小姑買車，還開出條件限制不可買便宜車款，氣得發文急問該怎麼辦，還抱怨婆婆都快把家搞垮了，貼文一出，引起大批網友熱議：「用燒的，可以多台輪開」、「直接拒絕阿」，也有人說，跟婆婆攤牌沒錢，並提醒原PO要將老公護照收好。

1名人妻日前在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她和老公結婚多年，2人結婚時，婆婆什麼都沒給，如今小姑結婚時，婆婆卻要求她貸款幫小姑買車，還限制她不得選便宜車款，原PO不禁傻眼詢問：「我該怎麼辦？婆婆已經快把家攪散了」。

文章曝光後吸引超多網友留言：「娶媳婦什麼都沒有，嫁女兒還要媳婦這邊幫忙出，太扯」、「直接買張機票讓小姑去柬埔寨」、「就回你婆婆，小姑要的東西，請她父母自行解決」、「頭皮硬起來，不然扛債過日子，還是選擇看臉色好了，當做每天看臉譜，硬起來，加油」、「二手一攤沒錢啊，老公證件要收好」、「憑什麼要貸款給別人用，那以後你小孩吃西北風嗎」、「用燒的，可以多台輪開」。

也有網友中肯表示：「搬出去住啦 何必要幫人何必要求」、「有時不用有毒菇的家庭，有會說謊跟做表面巫婆就很恐怖了」、「就直接拒絕阿！哪有什麼怎麼辦？直接黑化吧！如果妳老公也不是站在妳這裡，妳還要這個婚姻幹嘛」。