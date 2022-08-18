國民黨新竹市長參選人林耕仁到東區光明里徒步懇託拜票，林耕仁也做起最擅長的清潔工作，拿起掃把與環保志工們打掃公園。（林耕仁提供／王惠慧新竹傳真）

針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹在公費活動拉票，沈的競總回應「勤勞的人都可以去」，國民黨新竹市長參選人林耕仁18日表示，市府已明確轉知不得在公費活動造勢，並非勤勞與否而是故意違規的問題，也直批沈曾擔任公務員，還明知故犯非常糟糕。

選戰倒數百天，林耕仁全力衝刺，18日在副議長余邦彥、市議員黃文政、張祖琰、議員參選人陳清智、張文興、光明里里長趙強、鄭正鈐助理蔡耕銘陪同下，到東區光明里徒步懇託拜票，林耕仁也做起他最擅長的清潔工作，拿起掃把與環保志工們打掃公園。

林耕仁表示，今早與環保志工打掃環境，感謝所有默默付出的環保志工，共同維護市容、守護市民生活品質。他也說，清潔工作與公共事務一樣，都是從小地方做起，因為市民的小事就是政府的大事，他上任後永遠會秉持這精神，做「最照顧市民的市長」。

針對沈慧虹在公費活動拉票，競總回應「勤勞的人都可以去」，林耕仁則認為，依據中選會規定，市府已請各位里幹事轉告里長，不得在公費活動競選、造勢，沈曾經長期擔任公務員，明知故犯非常糟糕，且這並非勤勞與否，而是故意違規的問題。

至於台灣人被誘騙到柬埔寨案例層出不窮，林耕仁說，看到這麼多年輕人淪落異鄉，遭無人性對待非常痛心，他指蔡英文總統推動新南向政策，花了近250億，但現在看來完全沒價值，台灣人淪落在異鄉成為詐騙集團的階下囚，政府的救援卻顯得非常無力。

林耕仁進一步指出，蔡政府必須要思考，年輕人為何願意冒著生命危險到東南亞工作，除了舉牌勸導外，到底還有多少人困在海外？下階段如何因應？是否啟動跨國反詐騙聯合計畫？他認為政府必須要更積極行動，才能讓人民安心。