寧夏日照長、降雨少，緯度與法國相同，成了種植釀酒葡萄的優秀氣候。（吳泓勳攝）

寧夏境內雖然地處乾旱、多地荒漠，但在獨天獨厚的氣候風土條件例如日照長、溫差大、降雨少，加上緯度與全球知名酒鄉的法國波爾多一致，反讓近年以葡萄酒為代表的「紫色經濟」加速發展。當地永寧縣的賀蘭神酒莊宣傳部經理賈小喜表示，目前已達到年產400萬瓶穩定產量，並協助當地扶貧就業，未來則以「東方波爾多」為目標，要打開寧夏葡萄酒的國際知名度。

同時因寧夏降雨量少反成為釀酒利多，他自豪地說，「當法國哪一年雨水多，那年就很難釀出好酒；但寧夏卻是每年都能釀出好酒。」

從消費量來看，大陸在2021年進口葡萄酒在市場消費量中占比高達61.3％，但大陸國產葡萄酒幾大產區包含寧夏、新疆、山東、河北等也持續推出扶持政策，被看好發展後勢。

其中寧夏的賀蘭山東籬曾是一片寸草不生戈壁灘。但福建晉江商人陳德啟2007年承包後，先斥資數億人民幣種植500萬棵白楊樹作為屏障，規劃10萬畝葡萄園並建立賀蘭神酒莊。現如今開發、種植面積已成為全球最大集中連片酒莊與有機葡萄酒酒莊，當地也成為葡萄酒集中產區。

雖然賀蘭山東麓不適合多數植物生長，但從緯度看對釀酒葡萄反是絕佳生長地。賈小喜說明，賀蘭山東麓位於北緯37°至39°，緯度與法國波爾多一致，同時海拔在1200至1500公尺之間，也正適宜種植釀酒葡萄。

但降雨量不足的寧夏也面臨種植缺水問題，賈小喜說明，為此特地從以色列引進滴管系統，用礦泉水標準的賀蘭山水源進行灌溉來解決降雨量不足問題，也讓該酒莊能達到年產400萬瓶的穩定產量。

在葡萄酒品質上，賈小喜說，自家酒莊參加例如布魯塞爾國際葡萄酒大賽等也多次拿下金獎，對品質深具信心，並以「東方波爾多」為目標。他說目前仍以大陸內銷為主，坦言這幾年疫情對外銷影響很大，認為在國際上缺的是行銷知名度，透露正在上海規劃200人的銷售行銷團隊。