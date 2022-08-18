表情符號已成為現代社群溝通不可或缺的要素之一，有網友在臉書發文，指網路上有人聲稱「雙手合十」的表情符號是「擊掌」，但原po認為是「感謝」符號，貼文一曝光便引發網友議論。

原po在臉書爆廢公社分享一張雙手合十表情符號圖片，圖片上指出「雙手合十」的表情符號是「擊掌」並寫下「老子TMD是擊掌符號，再把我拿來超渡誦經試試看。」但原po卻認為是「感謝」符號，貼文一曝光便引爆留言區。

網友們紛紛留言，「我以為是謝謝或拜託、麻煩了的意思欸」、「誦經、超渡、感謝、拜託、感恩啦！誰跟你擊掌」、「晚上好，阿彌陀佛」、「執著是苦，回頭是岸」、「明明是拜託」、「感恩師父、讚嘆師父」，但也有網友留言「長知識了謝謝」，甚至不以為然地表示「我愛怎樣用就怎樣用」。

網友根據Emojipedia表情符號百科，表示這個表情符號的正確名稱是「Folded Hands」，也就是「雙手合十」，多用來表示祈禱、感謝、請求。