前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院將他判決撤職並停止任用2年，上訴後，目前第二審審理中；丁18日上午委由蔣姓妻子大動作到台北地院前舉行記者會，表示要對該名女記者提出民事求償訴訟。

根據懲戒法院公告的庭期表，第二審將在10月04日上午9點半對丁允恭懲戒上訴案，進行言詞辯論程序，預計辯結後將，妥速審判讓這起備受矚目的前總統府發言人懲戒案落幕。

丁允恭2013年10月與嚴女訂婚，他因職務之故認識記者Y女，2014年11月間，他與對方交往後，在新聞局長辦公室與Y女發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，Y女並曾墮胎2次。

2017年2月間，Y女因北上工作與另名男子結識並交往，女方想要與丁分手，但丁為了挽回Y女，竟在臉書上傳他與Y女的親密合照，雖然10分鐘後即下架，但已遭人截圖，媒體圈許多人都因此知道丁與Y女交往過。

Y女擔心丁再流出其他私密照，曾要求對方刪除，丁的行為造成Y女後續工作上的困擾，經監察院彈劾後，懲戒法院第一審審結認定，丁行為放蕩輕率，破壞公務員形象甚鉅，但考量他坦承其事並有悔意，判決撤職停用2年，上訴後懲戒法院第二審審理中。