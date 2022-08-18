彰化市中正路二段與華山路口的縣有地，原知名美食蚵ㄚ仁一帶，長年遭建物占用，彰縣府鐵腕拆除後，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20輛。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路二段與華山路口的縣有地，原知名美食蚵ㄚ仁一帶，長年遭建物占用，彰縣府鐵腕拆除後，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20輛。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路二段與華山路口的縣有地，原知名美食蚵ㄚ仁一帶，長年遭建物占用，彰縣府鐵腕拆除後，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20輛。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路二段與華山路口的縣有地，原知名美食蚵ㄚ仁一帶，長年遭建物占用，彰縣府鐵腕拆除後，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20輛。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路二段與華山路口的縣有地，原知名美食蚵ㄚ仁一帶，長年遭建物占用，影響市容，彰化縣政府鐵腕拆除後，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20席，預計8月19日由彰化市公所進行汽車停車格收費管理，可有效提升路邊停車格之使用效率。

彰化市中華段商圈，地方都慣稱「蚵仔寮」，面積共0.27公頃，外圍鐵皮搭建的店家和攤販包圍，建物老舊、出入道路狹小、防災功能不足，其中彰化美食名店「蚵ㄚ仁」更具指標性，但縣府展現了整頓決心，去年開了30年的「蚵ㄚ仁」去年也配合地搬遷到民權了，生意不受影響。

這次拆遷也是歷經了波折，排除萬難才達成的，占用縣有地部分約14戶、80坪，從 2017年向法院訴請拆屋還地，歷經三審確定，才於３月底啟動拆除，拆光了後，除了投入積極朝向公辦都更進度邁進，一方面也先著手利用路旁的空地，闢建小型提車場。

工務處交通交通規劃科科長許僅宜表示，已完成路邊停車格及標線劃設，可提供小型車10席及機車20席，由於鄰近民權市場、彰化魚市場等，為在熱絡商業區，停車需求特別高，新增收費停車，能增加周轉率，解決不便。

路邊停車 蚵ㄚ仁拆遷違建周轉率