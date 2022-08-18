受通膨預期趨緩、企業財報優於預期、資金動能轉強帶動，印度Sensex指數近一個月上漲11.31％，居亞洲股市漲幅之冠，使得今年來印度股市累積報酬由負轉正、上漲2.73％，印度基金水漲船高，近一月全數都繳出正報酬亮眼佳績，後市值得持續留意。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度7月製造業PMI為56.4，表現優於市場預期，並已連續13個月處在擴張水平之上，相較部分主要國家經濟動能趨緩，印度經濟表現仍屬健康。通膨方面，7月CPI年增率6.7％，雖仍高於其央行設定的區間目標，但已較6月份放緩，也是連續第三個月出現回落。

隨近期能源與大宗商品價格回檔，加上正值雨季，今年雨量顯現充沛，使得農地播種面積增加，有利農村收成，將進一步緩和通膨壓力（印度食物佔通膨4成），也提供央行保持政策彈性。

林光佑指出，企業營運方面，近期公布的最新一季企業財報表現不俗，營收受惠低基期而有大幅增長，下一季利潤率可望有進一步的改善，企業展望大致正向，市場也預估2023財年與2024財年，企業獲利都可望維持雙位數的增速。

整體來看，在基本面與企業獲利面依舊穩健，通膨有降溫趨勢下，帶動市場投資情緒，中長期基於印度政府為將打造成新世界工廠，積極推動各項基礎建設措施，並降低企業稅以鼓勵外資進駐等，更坐擁龐大內需消費市場，且人口結構相對年輕，消費力道不容忽視，均有利經濟發展，激勵印度股市前景仍可期。