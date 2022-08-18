根據美國NIC報告顯示，第二季度高齡住宅入住率持續改善，租金也明顯增長，且高齡住宅庫存成長放緩至2013年以來最低水平，加上新開工量佔庫存的百分比，第二季度降至1.7％，為2014年以來的最低水準，暗示長期供不應求，使高齡住宅REITs價格獲相當有利的支撐，長照REITs後市反彈行情可期，掌握趁勢逢低布局契機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，已有逾9成美國企業已公布財報，整體S&P500指數企業營收與每股盈餘（EPS），優於預期比率分別有69％與77％，其中REITs與醫療產業表現更屬優異，營收與獲利優於預期比率皆為77％，醫療產業營收與獲利優於預期比率分別達70％與77％。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，今年生技企業IPO活動放緩，且升息環境使得以收購為重點的醫院及醫療辦公室相關REITs表現承壓。幸好醫療實驗室因空間需求仍未獲滿足，供不應求使當前相關REITs價值面來到不錯的水準。

整體而言，第三季預期長照醫療REITs入住率、租金、長照醫護人數三大關鍵數據仍將延續第二季呈現緩步回升，長期剛性需求並未改變。