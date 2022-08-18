香港小虎隊成員林立洋（現名林利）6月底和小14歲的台灣嬌妻陳貞均爆婚變，陳貞均怒控林立洋「騙吃騙住」，女方7月還爆出已答應簽字離婚，不過，夫妻感情大逆轉，陳貞均近日曬出與林立洋合照，有網友留言問：「又一起了」，還釣出陳貞均回：「你是在勸離嗎？怎麼了嗎？」

55歲林立洋2019年再婚娶小14歲的台灣老婆陳貞均（Erin），小倆口曾多次高調曬恩愛，卻也常因吵架鬧上媒體，陳貞均6月底則公布2人爭執影片，她怒控林立洋「騙吃騙住」，並質問：「我的鑽戒呢？婚禮呢？」雖然影片事後已刪除，但兩人婚姻狀況已亮紅燈。

陳貞均7月更在臉書發表分手宣言：「我答應你了...找天去簽字」，還向林立洋喊話：「但我特別要謝謝你！老公！你讓我成長了很多，也長大了很多，我希望未來的你，一切順遂開心！我祝福你～雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！謝謝你！來過我的生命裡～我永遠愛你！永遠」。

如今，夫妻感情大逆轉，陳貞均近日曬出與林立洋合照，兩人戴著同款口罩，林立洋手戴著婚戒、輕放在妻子的手臂身上，感情明顯已回溫，有網友留言問：「又一起了」，釣出陳貞均回嗆：「你是在勸離嗎？怎麼了嗎？」其他網友則跳出來力挺陳貞均，陳貞均則表示，她已封鎖該網友了。

林立洋手戴著婚戒、輕放在妻子手身上。（圖／取材自陳貞均臉書）