蔣萬安嗆拿出3＋11會議紀錄 陳時中：檔案在監察院審視

民進黨台北市長參選人陳時中昨承諾公布台北大巨蛋相關資料檔案，但國民黨台北市長參選人蔣萬安回嗆說，先把「3＋11」會議記錄或疫苗採購價格公布再說。對此，陳時中18日表示，他在指揮中心主政時期，有會議記錄的已送交監察院逐一審視。

陳時中上午舉行都更政策發表會，對於蔣萬安要求拿出3＋11資料，他表示，自己在指揮中心時的會議記綠都在，這些檔案目前都在監察院，將來會逐一審視，而指揮中心是行政執行單位，我們只會有相關決議的執行情況，這也都跟立法院、監察院報告過。

陳時中說，在自己主政下，他根據大家呈報的情況，決定在那個時間點採用這樣的政策，在記者會公布後來實施，那任何會議在立法院的時候，有開過相關秘密會議，所有資料、合約，立法委員都檢視過。

媒體追問，上述是否暗示蔣萬安曾經看過這些資料，卻在日後拿來做心選舉攻防？陳時中回應，自己指得是疫苗合約，相關有保密條款、被遮住的資訊之外，在上上個會期都有在秘密會議，和資訊公開的情況下揭露給立委。

至於這是否代表監察院在調查3＋11破口，陳嚴肅表示，「我還是沒辦法跟你說3＋11是破口，請不要不要汙名化」，就相關資料在監察院有被調查過，等報告出來自然就會清楚。