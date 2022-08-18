民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨團總召柯建銘。（圖／沈慧虹辦公室提供）

選戰進入倒數一百天！民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（18）日在田徑場舉辦「我的候選人主張」記者會，由柯建銘立委為眾人鳴槍，沈慧虹與市議員參選人衝破終點線，象徵選戰破百天。沈慧虹更分享她的手機計步器APP，從7月4日正式投入選戰45天以來，她已走了近35萬步，平均日行萬步超驚人。

今上午的記者會，沈慧虹率領新竹市議員陳建名、劉康彥、曾資程、施乃如、鄭美娟、議員參選人林盈徹、劉彥伶，在田徑場一起衝破「選戰倒數一百天」的終點線。沈慧虹表示，今特別邀請新新竹隊柯建銘總教練擔任鳴槍手，為大家加油打氣。

除了宣示選戰進入倒數一百天的決心，喜愛走路的沈慧虹更分享她的手機計步器APP，7月4日至8月17日已累積349,117步，也就是45天走了近35萬步，未來她也會持續努力走遍新竹市的大街小巷、握緊每一雙手。

沈慧虹笑說，她平常就愛走路、愛散步，尤其新竹市是特別適合走路認識的城市，參選後她更推出網路節目《慧虹的認真散步》，希望透過這個方式，與市民面對面，跟大家站在一起，推薦她眼中的新竹，歡迎大家每週四鎖定她的臉書。