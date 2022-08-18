任達華與名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella），擁有姣好臉蛋與高䠷身材，被封為「最有潛質星二代」，她近年常受邀替時尚雜誌拍攝寫真，也受到各大品牌廣告商青睞。日前被母親琦琦形容為「中國香港新生代模特」，宣布正式出道，踏入娛樂圈。

日前母親琦琦在微博上PO發表一則貼文，透露自己女兒與《新視頻 Wonderland.》特約著名攝影師夏永康wingshya合作参與本次「欲望」大片的拍攝，紀錄香港回歸25周年之際，「用鏡頭記錄與展現年輕一代眼中充滿欲望與魅力的香港。」並標記女兒，稱她為中國香港新生代模特，直接原地出道。

網友們紛紛在底下留言讚美這組相片「Ella妹妹真的長得好漂亮」、「晴佳很漂亮」、「照片很有質感」，其實，Ella的好身材與美貌，連爸爸任達華更曾公開大讚：「女兒現在還比我高，遺傳了琦琦的良好基因，腿很長。」

母親琦琦日前釋出一組具有氛圍感的照片，標記女兒為中國香港新生代模特。(圖/琦琦 微博)

事實上，任晴佳自小遺傳了父母的優良基因，16歲時身高已達180公分，有著9頭的完美比例，光一雙逆天長腿就有110公分，可以與名模母親媲美，並為五大一線雜誌《ELLE》、《VOGUE》、《COSMOPOLITAN》、《Marie Claire》、《Harper’s BAZAAR》拍攝港版封面，經驗豐富的她，已經是各大品牌的新寵兒。