模特兒出身的男星張雁名，有著高䠷身材與俊俏臉龐，往戲劇圈發展也有亮眼表現，他也經常透過社群分享生活與心情，昨天張雁名就發文，透露錄影時發生一件小插曲，讓好脾氣的他忍不住說重話，希望人們開口說話時，能「三思而後行」。

今年初剛升格人夫的張雁名，有著帥氣的外型，大學時還被封為「銘傳F4」，之後被相中以模特兒身分出道，也受邀演出偶像劇，拍過不少廣告，給人「氣質暖男」的印象，而這樣的他罕見動怒，昨天(8/17)張雁名在臉書發文，透露自己久違上《女人我最大》節目通告，卻在錄影前發生了件小插曲，「不知哪裡傳來的事，不是我說的話結果最後變成是我說的」。

張雁名表示，發生此事的當下，他真得一頭霧水，而這些話語的內容顯然不好聽，讓他直言每個人都有自己的底線，而他因此遭到誤會，真的感到很火大，但之後得接著錄影，他只能先按耐情緒，「趕緊調整好自己的心情跟狀態」，展現敬業精神。

張雁名被閒言閒語誤會，情緒本來很糟糕，所幸錄影時遇見好久不見的朋友，才心情好了不少，也嘆：「人言可畏，人多口雜，謠言止於智者，希望大家能開口講別人八卦時三思而後行」，吐露對於謠言八卦的無奈，網友安慰他別生氣，「在這個圈子就是這樣人多嘴雜，你跟他們認真你就輸了！加油喔！隨時保持好心情喔！」，張雁名則以笑臉符號回應：「謹言慎行是一門學問」。