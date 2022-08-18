百年家電品牌大同（2371）再傳人事異動，6月30日上任總經理蔡維力，做不到49天就宣布辭職。公司回應：目前董事長王光祥正全力慰留中。

據悉，今（18）日早上8時許，蔡維力向同仁發信宣布，即日起辭任總座。

2020年大同經營權被市場派、三元建設王光祥拿下後，大同與子公司頻傳人事異動。大同雖陸續找來對資本市場經營權有經驗的林文淵、中美晶榮譽董事長盧明光等專業人士擔任董事長，甚至研華董事何春盛當總經理，但最後都因與市場派理念不合離開；蔡維力前任總經理是鍾依文，目前專任精英電腦董事長。