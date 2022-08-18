光通訊回溫，聯亞(3081)將受惠下半年大陸伺服器建置潮啟動，10G/25G先行放量，加上今年消費性產品之InP PD光感測元件開始放量，且今明兩年矽光產品線客戶新增 3~4家客戶業已進入量產，營運可望漸入佳境，今股價開高走高，盤中勁揚逾3%。

聯亞今年在消費性產品1300nm波長之InP PD光感測元件開始放量，預期採用於美系客戶之穿戴裝置TWS(無線藍芽耳機)、VR(虛擬實境)頭盔、手機，目前此項產品產能滿載，訂單能見度達10~12個月，因聯亞供應之InP PD產品線配比相對高，可望貢獻今年營收達接近20%佔比，新產品放量將帶動毛利率回穩，聯亞先前就表示，新產品於下半年起在新手機上面會先行放量，美系3個客戶各自有美系手機、無線藍芽耳機的PD/LD需求。

聯亞VCSEL用於數據中心，搭上高速資料傳輸鋪貨潮聯亞10G/25G DFB已開始並穩定出貨，將為未來2年的主力成長產品，聯亞正積極開發25G以上850nm、940nm VCSEL磊晶片產品。聯亞近年來積極與客戶合作進行開發，利用矽晶圓製程與高功率連續波矽光用磊晶片進行結合，用以產製高速光學傳輸模組。

展望今明兩年，聯亞之矽光產品線客戶新增3~4家客戶業已進入量產，矽光400G、800G也已在爬坡階段，預估今年前二大矽光客戶可望佔矽光營收達40%，大陸矽光客戶也攻入美系大型社交網路公司與其資料中心體系當中，整體矽光產品在2022年可望成長30~50%，此外，美系ISP新客戶近2年成長成長率100%，今年也會有倍數成長。

產能部分，聯亞已陸續購置MOCVD機台，產能擴充可望於 今年預計年擴產達15~20%、2023年預估擴產幅度達15%。