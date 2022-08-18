國民黨台北市長參選人蔣萬安今召開記者會，宣布「萬安作伙行，台北百面贏」，將在12行政區規畫一系列行腳活動。（鄧博仁攝）

選戰倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安今召開記者會，宣布「萬安作伙行，台北百面贏」，將在12行政區規畫一系列行腳活動，首站選在大同區起跑。蔣萬安痛批，其他陣營刻意抄作「躺平族」、「佛系選舉」，但事實勝於雄辯，不僅沒有躺平反不停勇往直前，並回應每一位市民期待。

蔣萬安今天選在台北市長官邸藝文沙龍，與台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳炳甫，及國民黨中山大同區市議員參選人柳采薇、高世俊，發表「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫。

蔣萬安指出，過去這段時間走訪了12個行政區，參與52場的宮廟儀式、395場的里長拜會、629場地方邀約，並一一細數12區的特色及問題。

蔣萬安宣布啟動行腳活動，深度走訪台北12區，他將於8月23日開始率先從大同區出發，串聯市場、宮廟、小吃、地方商圈、傳統人文與政策議題，結合地方基層，實際接觸了解大家的心聲，希望這段時間看到他朋友跟他打個招呼、加入他們。

蔣萬安怒斥，其他陣營刻意抄作「躺平族」、「佛系選舉」，但是事實勝於雄辯，他的競選團隊每個人皮膚曬的黝黑，這段期間不僅沒有躺平，反而充滿活力不停勇往直前，傾聽每位基層心聲、回應每位市民期待。

蔣萬安說，台北市這幾年期待大步向前的腳步遲緩，人口不斷流失，過去7年流失20萬，台北市民收入相對減少，基礎建設建置停滯，失去國際能見度，台北市「一城不變」，但他未來有信心、有能力將台北市突破困境。