越跌越買！根據永豐金證券「豐存股」平台的統計分析，今年台股存股扣款筆數逆勢逐月成長，7月份成功扣款超過16.8萬筆，較1月大幅成長逾三成；在投資標的方面，具一籃子股票投資組合特性的ETF廣受存股族喜愛，「豐存股」今年前七個月Top 10由ETF包辦前四名，其中ESG類型ETF衝上第二名，顯示永續投資的長期投資價值，在股市風雲密佈之際受到投資人重視。

永豐金證券指出，今年前7月台股加權指數跌幅近18％，紀律存股具定期定額平均成本、抗波動的特性，是適合長期投資的優異進場策略，受到投資人了解認同並反應在具體的投資行動上。根據證券交易所統計，整體市場1月份存股交易量45.45億，6月份已達52.25億，成長近15％。

永豐金證券「豐存股-台股」今年前七個月，包括交易人數、成功扣款筆數、交易量均呈現逐月成長，增幅依序達27.4％、33.1％、17.6％；在存股投資標的方面，台股以金融股、高股息ETF等領股利類受歡迎，美股則聚焦在分散風險的全球型ETF，顯示在下跌區段，投資人較關注穩健、風險低的投資商品。

分析「豐存股-台股」今年前七個月熱門標Top 10，以高股息ETF及金融股為主，與去年相同，但標的排名出現變化，面臨疫情爆發、烏俄戰爭、通膨升息等市場風險，今年的存股資金集中在ETF囊括前四名，包含元大台灣50、國泰ESG永續高股息、元大高股息、富邦台灣50等，其中結合ESG的永續穩健特性加上高股息，讓國泰ESG永續高股息打敗老牌領息ETF元大高股息，登上「豐存股-台股」亞軍。

「豐存股-美股」也以ETF為熱門，面對系統性風險，投資人傾向避免持有單一產業或國家，將資金分散至全球，美股冠軍標的由全球股票ETF拿下，接續是整體市場ETF、納斯達克100 ETF、蘋果、標普500 ETF等。除此之外，上半年美國科技類股跌幅頗深，原熱門個股蘋果跌幅約25％，熱門度也從去年的第一名下降至第四名。

永豐金證券表示，面對股市震盪，持續推動存股策略，希望陪伴小資族以紀律投資為自己長期理財布局加分，「豐存股-美股」調降賣出最低手續費至3美元，近日並新增39檔標的，如知名飲料公司可口可樂（KO）、百事可樂（PEP）、精密醫療達文西手術供應商（ISRG）、化妝品公司雅詩蘭黛（EL）、國際股票ETF（VXUS）…等，合計2022年已新增54檔標的，涵蓋醫療、科技、觀光、汽車、通訊、金融、ESG等產業。