年底九合一選舉將與18歲公民權修憲複決案合併投票，國民黨今辦記者會宣布，在距投票日倒數百日的今天起，將於全國辦180場街講，11月12日國父誕辰紀念日還將辦青年嘉年華活動，要號召不同世代共同相挺18歲公民權修憲。（周志豪攝）

年底九合一選舉將與18歲公民權修憲複決案合併投票，國民黨今辦記者會宣布，在距投票日倒數百日的今天起，將於全國辦180場街講，11月12日國父誕辰紀念日還將辦青年嘉年華活動，要號召不同世代共同相挺18歲公民權修憲。

黨秘書長黃健庭表示，今天是8月18日，距離11月26日投票日也正好倒數百日，國民黨選在這一天啟動18歲公民權修憲複決案宣傳，宣示全力支持「18轉大人」，未來百日內也會有實體作為協助宣傳。

國民黨指出，目前全球18歲有投票權的超過八成五，聯合國也建議世界各國應採用政策增加青少年政治參與的機會，下修投票年齡已是世界普世價值，台灣應跟上世界趨勢，讓各世代皆為中華民國共同奮鬥。

黨青年部主任陳克威表示，為協助18歲公民權修憲案能通過複決門檻，今起百日內，國民黨除將以青工為主體180場青年街頭宣講，還將開18歲公民權NGO團體講座、「我挺18大聲說」線上節目，並於11月12日辦青年嘉年華宣傳。

陳克威說，修憲複決案需965萬張同意票高門檻才能通過，必須凝聚高度社會共識，因此如何透過不同世代、不同單位共同努力凝聚共識，提高投票率就顯得相當重要，國民黨會努力協助達成這個不可能的任務。

高雄市青年局前局長林鼎超表示，18歲公民權是國際潮流，我國已做得較慢，透過這次複決可讓大家知道台灣支持；18歲青年可考駕照、對別人身命財產負責，當然也可對政治人物與公共政策做出選擇，參與公共政策領域。

國民黨18歲公民權推動小組組長陳柏翰說，18歲修憲案須不分世代共同站出來支持，不可能才可能變成可能；國民黨將全力支持18歲公民權，讓18歲真正轉大人、讓台灣的面子轉大人。

國民黨發言人江怡臻指出，18歲公民權案是繼民法成年年齡下修後，對青年非常有意義決定，呼籲跨黨派、跨世代應和年輕人站在一起，國民黨也將用各種形式支持18歲公民權，絕不缺席。