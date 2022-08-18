國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，他針對農業問題，拋出政策牛肉，鍾提到，以農立縣的苗栗，根本的問題不在農業技術，而在農業人口的急遽減少，缺口大到成為農業延續的致命傷之一，若有幸就任苗栗縣長，將極力推動外籍農工農會招募制，配合政府補助與地緣管理，解決農業最根本的問題。

鍾東錦說，農事青年的流失，人口的外移，空有良田卻無人可種的例子比比皆是，最後農田不是荒蕪，就是變成光電場，時代演進下的農村結構也逐漸改變中。

他表示，以南部高山茶農為例，多少逃逸外勞非法農工，政府不是視而不見，而是萬一真的把他們抓盡了，那南部的茶農有一半都要告老還鄉。主因是台灣年輕人從事農務的意願相對較低，名列已開發國家的台灣，勞力密集性產業本來就會被淘汰，但相對也衍生許多非法情事。

鍾東錦指出，農忙時期往往只在一年中少數幾個季節，也因故農民根本無法負擔全年度的外籍農工聘僱費用，失衡的農業人力市場，讓許多老農只能望園興嘆。

「合法招聘，統一管理，分散風險，創造利潤。」鍾說，若有幸就任苗栗縣長，將極力推動外籍農工農會招募制，配合政府補助與地緣管理，杜絕非法外勞農工、降低社區不穩定風險、外籍人士權益獲得保障、農人分時聘用大幅減少人力成本，讓麻煩的農工聘用與管理讓政府來幫農民解決，期能用最務實的方式，解決農業最根本的問題。