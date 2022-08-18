「星爺」周星馳過去曾和朱茵、莫文蔚傳交往，去年八卦媒體突然爆出他有新歡，對象是小他42歲的嫩模張曉祺（Ukei），但周星馳隨即否認，更發律師函要求張曉祺刪光網上相關照片，歷經這樁烏龍緋聞後，張曉祺依舊過著環遊世界度假的日子，最近她還曬出自己穿比基尼的辣照，逗趣寫下：「這麼熱的天氣，男朋友跑了也懶得追」。

去年8月媒體拍到周星馳和一票友人坐奢華遊艇出海遊玩，其中小他42歲、曾參加港姐比賽落選的張曉祺傳是星爺的新對象，但周星馳立刻透過助理澄清和張曉祺不熟，當天女方有找他說話，但他沒理會。事後周星馳更發律師函給張曉祺，重申出海前就透過朋友提醒為了保護隱私，不得上傳與遊艇旅行的照片，認為有人違反協議，要求刪照。

對此，張曉祺承認收到律師信，坦言：「有一點不開心」，並澄清周星馳是要她刪照片，沒有要求她封口，她也承認除了那次聯繫外，如今已經跟周星馳沒任何往來。而張曉祺今年5月和家人到歐美旅行，享受疫情過後難得的度假生活，順便慶祝18歲生日，近日媒體則爆出她染疫，但狀況跟其他人大不同。

據《香港01》報導，張曉祺家境不錯，先前到新加坡旅行時不幸染疫，她表示自己沒有太大不舒服，反而食慾增加，「一天可以吃上五餐」，當時是她喝酒時感覺喉嚨怪怪的，隔天做快篩便發現得了新冠肺炎，如今已經康復。最近幾天她到馬爾地夫繼續打卡，曬出性感照說：「每天只允許自己睡5小時20分鐘，我睏死，但浪漫不死！」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！