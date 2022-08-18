今天在國際賽場上迎來歐陸頂尖對決，塞爾維亞男籃前往斯洛維尼亞進行歐錦賽前熱身賽，頂級球星約基奇(Nikola Jokic)正面碰上東契奇(Luka Doncic)，引來眾人關注，最後在東契奇轟炸34分情況下，斯洛維尼亞在延長賽以97：92勝出，而約基奇表現也不錯拿下26分，雙方對決精采程度沒讓大家失望。

歐洲盃籃球錦標賽預計於9月1日登場，各國紛紛開始進行熱身賽，除「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)率領的希臘，塞爾維亞、斯洛維尼亞表現同樣令人期待，今天雙方上演強強對決，連網球巨星喬柯維奇(Novak Djokovic)都來觀戰。球星約基奇、東契奇都火力全開，前者砍下26分12籃板6助攻，後者34分9助攻。

NBA Leader: 27.1 PPG Luka Doncic AMAZING 34 Pts, 9 Ast vs Serbia. Slovenia vs Serbia - Jokic vs Doncic https://t.co/uMnolG4fCP https://t.co/DGOBYSBHVf — Jamaal Al-Din (@Hoops227_NFL) August 17, 2022

此戰相當刺激，東契奇在自家主場展現個人能力，首節就拿出招牌後撤步三分，次節更大秀背後運球單刀切入禁區得分，下半場他還是難以阻擋，接連製造高難度出手和漂亮助攻，率領斯洛維尼亞在延長賽險勝對手，不過這場比賽塞爾維亞同樣打出強悍實力，加上約基奇持續坐鎮，不只斯洛維尼亞，各隊未來都要非常小心。