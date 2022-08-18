李孟娟職能復健治療師協助受傷勞工，進行工作強化訓練(照片中人非個案病人)。（童綜合醫院提供）

近年來勞工於上下班途中或在職場受傷時有所聞，在政府大力推動與配合今年實行勞工職業災害保險及保護法併行下，職災議題越來越受重視。童綜合醫院指出，該院配合勞動部與各縣市政府相關單位成立「職能復健中心」，提供工作能力評估與工作強化、心理輔導及社會適應等服務，期許勞資雙方都能減少因職業災害所造成的衝擊與損耗。

36歲的林先生，在橡膠工廠擔任機台操作員，在一次工作意外中，左手大拇指根部遭機器壓砸斷指，緊急送至醫院進行縫接手術。術後兩周，林先生發現傷部持續腫脹麻木，動作限制增加，林先生到童綜合醫院整形外科尋求診療。

經整形外科主任李子朋檢查後，發現傷部嚴重腫脹、皮膚壞死併蜂窩性組織炎，立即住院並進行清創手術治療，待傷口穩定後再進行補皮手術，治療後傷口復原良好。

林先生接著開始在童綜合醫院復健治療區進行功能性復健訓練，等到傷病狀況穩定後，再透過台中市勞工局職災個管員轉介至童綜合醫院「職能復健中心」；經由李孟娟職能復健治療師進行工作能力的評估與訓練，預計經過8周工作強化訓練後，可返回職場。

職能復健中心治療師李孟娟指出，林先生是名機台操作員，工作內容包含了搬運原料、將原料放置於機台中、控制機台、使用噴風槍後取出成品、搬運成品等。意外受傷後，其左手精細動作控制、握力、指力與耐力皆無法符合工作需求，評估後安排八周，每周三次的工作強化訓練，用以強化工作肌力與控制能力。

訓練初期林先生右手握力26公斤，左手握力僅5公斤。右手指力7.5公斤，左手指力1.5公斤；無法正常使用左手讓林先生非常難以接受，但在家人、公司、復健治療師與心理諮商師的鼓勵下，林先生經過兩週的訓練，左手握力已經從5公斤提升至8公斤，指力從1.5公斤提升至2公斤。

李孟娟表示，預期經過八周的工作強化訓練後，林生生可雙手搬運20公斤的物品，且能順暢拿取機台上的成品，順利重返職場。