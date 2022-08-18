美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國以武力恫嚇作為回應，但是仍有更多國際政要預期訪問台灣。駐美代表蕭美琴接受《路透社》專訪表示，中國的軍演行為適得其反，只要是支持我國的朋友，台灣人絕對會敞開雙手熱誠歡迎。

蕭美琴說，中國在全球最繁忙的水域和海上航道進行軍演，不但可能影響全球供應鏈，同時也明顯企圖破壞已經存在數十年的台海中線現狀。我方對於中國不計後果持續破壞區域穩定和平之舉表達嚴正關切。

蕭美琴強調，中國的行為適得其反，只要是支持我國的朋友，台灣人絕對會敞開雙手熱誠歡迎。除美國國會議員以外，目前已有德國、加拿大、英國、日本等多國國會議員表達對訪台之意願，中國之惡劣行徑反而引起各國對我國之關注及關懷。

蕭美琴指出，台美關係是基於共同價值和利益的伙伴關係，而保持台海的穩定與和平符合絕對雙方利益，有助提升區域繁榮和經濟韌性，所以在致力於台灣安全的同時，也在積極致力推動台美經濟夥伴關係。

蕭美琴進一步指出，美國對台軍售是台美安全夥伴關係的重要部分，有助強化台灣自我防衛力量，以及促進區域穩定及和平。拜登政府及歷屆美國政府，都基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續發布多項對台軍售，未來雙方會持續努力確保對台軍售能夠制度化，常態化。