嘉義縣長翁章梁、國民黨籍嘉義縣長參選人王育敏隔著走道零互動。（廖素慧攝）

嘉義縣翁章梁、國民黨籍縣長參選人王育敏今天在民雄大士爺祭團拜活動中首度同框，但2人隔著走道，僅點頭致意、零互動，翁章梁擔任祭典主祭官，帶領現場人員行三跪九叩首禮，場面隆重莊嚴，廟方也另外安排王育敏與其他參選人行禮，由王育敏主祭。

民雄大士爺祭今天清晨4時半，為9尺3吋紙糊大士爺神尊開光點眼，6時30分舉行祈福團拜儀式，主祭官翁章梁恭讀疏文、燒疏文，大士爺廟董事長周漳炎、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒及王育敏、縣議員黃芳蘭、林淑完、林于玲、陳福成、陳文忠、林秀琴等人及地方各界人士參加。

翁章梁受訪表示，大士爺祭是台灣非常獨特的農曆7月慶典儀式，一連舉行3天，最精采的重頭戲的20日深夜大士爺火化升天，屆時觀音大士會透過昇化帶走不祥之物，為民眾祈福，歡迎全台信眾都來拜拜祈求平安。

王育敏參加大士爺文化祭祈福團拜後，在國民黨籍民雄鄉長參選人林于玲、縣議員參選人簡嘉億陪同下，向民雄鄉親拜票。

王育敏透過臉書粉專表示，大士爺廟創建超過300年，庇護嘉義鄉親，是重要的傳統信仰和文化資產，這次前往參拜，也為嘉義鄉親祈求風調雨順、平安幸福。