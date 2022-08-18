婚姻是人生新階段的開始，同時也意味著充滿未知的新生活即將展開。運勢命理網站《靈匣網》分享5星座組合，包括金牛座與摩羯座、水瓶座與射手座、巨蟹座與天秤座、獅子座與雙魚座、處女座與白羊座，哪怕當下的生活不盡人意，也能通過彼此扶持、共同努力，成就一段未必浪漫卻幸福滿溢的美好婚姻生活。

金牛座&摩羯座：安靜

金牛和摩羯都屬於不太愛說話、喜歡默默做事的類型。相對內向的他們並不熱衷於社交活動，如果有假期，他們更想要一整天待在家滑手機、看電視，安靜平凡的度過假期，這樣的生活反而能免去很多不必要的紛爭。此外他們都是行動派，做得比說得多，因此能夠理解對方、看見對方的付出，因此很少會有爭吵。

水瓶座&射手座：理解

水瓶和射手能在一起，是因為他們能夠理解、包容對方。射手追求自由的性格，在婚後也不會有太大的改變，他們喜歡玩，沒辦法一整天都待在家裡，外人卻無法理解他們的生活方式，甚至認為他們不顧家，然而水瓶不僅能夠理解他們的想法，還能明白他們想要的是什麼。射手追求自由的性格，正是水瓶喜愛的他們的原因。

巨蟹座&天秤座：平衡

巨蟹和天秤在一起，生活中雖不會常見浪漫，卻永遠被溫情包圍。巨蟹是比較顧家的人，因為他們重感情、重責任，所以從來不會因為工作而冷落家庭，他們很少外出應酬，如有必要一定會先跟另一半報備，給人滿滿的安全感，而天秤則擅長平衡工作和家庭，當兩人心中都有家庭時，婚姻生活必定美好。

獅子座&雙魚座：性格相合

獅子和雙魚的感情故事，就好像霸道總裁和溫柔姑娘。獅子霸道的性格在生活中也有所體現，若伴侶同樣是強勢的人，那兩人絕對忍受不了彼此，畢竟兩虎相爭，必有一傷，但對於雙魚女來說，獅子的性格正好是她們喜歡的，因為雙魚想要的就是像小說般的愛情，偶爾的小要求若被獅子壓制住，反而讓她們感到很幸福。

處女座&白羊座：互補

處女和白羊在一起雖然會面臨不少問題，但兩人性格互補，再大的問題都能妥善解決。處女看待問題很理智，這與白羊的衝動正好相反，而且處女很少有氣急敗壞的時候，若白羊態度惡劣處女就冷處理，等到對方冷靜下來後再去解決問題，因此兩人就算有分歧也不會吵起來，生活安定且充實。