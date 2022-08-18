國民黨台中選區立委江啟臣表示，國民黨正式徵召市長盧秀燕拚連任，可謂「台中隊」成軍的日子，他身為台中對的一份子因正在美國進行國會外交，未能親自出席，但他的心與大家同在，特地刊出兩人合照力挺獻祝福；江也強調，待他回台入境檢疫居家隔離結束後，很快就會歸隊，一起為台中的未來戰鬥拚搏。

江啟臣今日中午11時在臉書發文表示，今天（台灣時間17日）是台中隊正式成軍的日子，他是台中隊的一分子，但因為正在美國進行國會外交，所以未能親自出席。

江啟臣指出，國民黨徵召最愛護台中市民的盧秀燕拚連任，盧前陣子因公跌倒，即使身體不適依舊心繫市政，在病房中領導團隊，溫暖堅毅，令人敬佩。而國民黨也在台中的各選區提出有戰力、會監督的市議員候選人，今天台中隊大集合，舉行盧市長與市議員聯合提名的記者會。

對此，江啟臣強調，雖然他在美國拚外交無法親自出席，但他的心與大家同在。等他回台入境檢疫居家隔離結束後，很快就會歸隊，一起為台中戰鬥拚搏、讓家鄉更好，他也相信台中隊會讓「台中好，台灣更好！」