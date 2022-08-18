台中榮總神經內科主任陳柏霖指出，82歲重症阿伯經核磁共振檢查發現右腦血管阻塞。（馮惠宜攝）

北部一名82歲阿伯因感染新冠肺炎插管重症，經轉送到台中榮總專責加護病救治，未料治療4天後病情趨穏，他突然躁動不配合治療還又哭又笑，醫療團隊發現其合併左半側肢體無力，立即會診神經外科並透過進一步檢查即時發現阿伯右腦梗塞；台中榮總發現5％染疫重症患者恐併發腦中風，其死亡率驟增5倍，提醒病患如出現精神症狀，應懷疑腦中風。

台中榮總醫療團隊發現新冠肺炎(SARS-CoV-2) 染疫者，不僅有呼吸道發炎、發燒等症狀，病人也合併精神憂鬱、焦慮、創傷後症狀群及躁症等精神症狀，但其中可能隱藏腦中風風險，台中榮總就收治北病南送病患在治療急性期後出現瞻望症狀，幸會診經神科、神經內科立即進行電腦斷層、磁振造影檢查，進而找到腦部梗塞，給予抗凝血劑治療。

台中榮總神經內科主任陳柏霖指出，其中一名82歲伯伯咳嗽、喘在亞東醫院就醫確診為新冠肺炎，血氧濃度盪到75％，經插管後轉送台中榮總隔離治療，並給予抗病毒藥治療，未料4天後出現焦躁、不配合治療，還又哭又笑，原以為是譫妄症，4小時後又出現左側肢體無力，經高度懷疑是中風，醫療團隊立即全赴武裝送病患接受電腦斷層、磁振造影檢查，證實是右腦梗塞，立即展開治療。

陳柏霖指出，根據國外文獻指出，每100個新冠肺炎重症病人中約有5人併發急性腦中風，染疫又併發腦中風的死亡率是常人中風的五倍，因而正確和及時診斷非常重要。

台中榮總提醒照護醫療人員與民眾，對於新冠肺炎重症病患要特別注意，當有病人情緒焦躁不安現象時，同時須特別留意密切觀察是否有腦中風之徵兆，如有相關症狀發生，須及時掌握治療先機。