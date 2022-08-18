神基(3005)在強固型電腦品牌地位，坐二望一。董事長黃明漢看好全球數位轉型商機，預期未來3～5年強固型電腦產業前景續旺；神基以建立生態系、顧問型服務的概念，強化軟硬體開發整合、提供完整解決方案，並策略性和合作夥伴擴展業務，強固型電腦續朝追求每年一成左右的成長目標邁進。

問:目前強固型電腦的市場現況？神基的策略為何？

答:松下、戴爾和神基三家品牌廠的市占達9成。神基續朝生態系（Ecosystem）的方向去發展，這個產業「大者恆大」的趨勢是存在的，近年Panasonic在北美市場佔有率下滑，但神基持續成長，策略作對是關鍵。神基會在品牌投資和產品開發同時併進。神基在5年前就已經採取跟ISV（獨立軟體供應商）、IHV（獨立硬體供應商）、建置商等合作，結合地緣上不同特性夥伴，打群架爭取客戶，各取所需。在強固型電腦生態系經營模式中，神基已經是「大哥」。

問:全球產業都在進行數位轉型，對神基的影響為何？

答:先從3個產業的數位轉型來看，一是公用事業，其次是汽車產業，最後是零售商。公用事業的水電業，因為全球氣侯變遷，在節能的議題倡導下，需要更多的大數據分析和終端數據的即時掌握，對強固型電腦需求增加。其次汽車產業，電動車是未來的趨勢，以前修車得靠好的師傅，好師傅靠得是經驗的累積；而未來電動車的維修，會形成新的生態系，軟體好不好，是決定維修良窳的重要關鍵。維修廠必需導入數位化，維修者都必須有一台強固型平板在手；神基已經打入BMW和福斯集團等車廠的維修生態系。最後是零售商，在台灣，神基已經和全家(5903)合作，包括備料、庫存系統，都靠強固型電腦現場機動性檢核。

問:神基在去年轉型為投控公司，目前旗下各子公司的營運情況？

答:神基投控旗下各核心事業體包括：強固型事業群、機電與能源事業群、塑膠事業群、汽車機構事業群及豐達科技等5大領域，將可各自專注深耕於其範疇，與策略合作夥伴進行業務合作、合資或參股等更具靈活發展，透過神基投控之平台可發揮管理效能，集團運作將更具效率，進而提升整體長期競爭力與國際市場能見度。

吉達克精密金屬公司為汽車事業群。汽車零組件未來三年隨電動車發展，將使供應鏈受惠，但由於JIT的生產模式，會造成庫存壓力，神基會隨時調整至最佳狀態。在越南區生產的汽車壓鑄件，目前每月約有900萬件。

至於塑膠事業群的漢達，今年第2季開始，筆電終端需求開始不理想，但漢達精密業績持平，算是還不錯的經營狀態。目前塑膠事業群也開發新材料，產區包括昆山和河內。新產品目前已經拿到3-4個客戶，預計最快年底將有營收貢獻，但較「有感」的成長則要到2023年。