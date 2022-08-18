Bed Bath & Beyond Inc周三盤後股價大跌18.33%，扭轉了連日來的強勁升勢。「迷因股始祖」GameStop董事長Ryan Cohen旗下創投公司RC Ventures宣布擬全數出脫對該家具用品連鎖店的持股。

在稍早的一般交易時段，受散戶熱烈追捧的「迷因股」Bed Bath & Beyond股價收漲11.77%，前一日收漲逾29%，盤中一度飆漲64%，因消息指出GameStop董事長Ryan Cohen加碼押注這家陷入困境的零售商，激勵社群媒體Reddit上的散戶再度集結，並大舉買進被大量放空的Bed Bath & Beyond。

Cohen旗下RC Ventures是Bed Bath & Beyond的第二大股東，但根據周三披露的文件，該創投公司宣布將透過摩根大通證券出售包括選擇權在內共945萬股Bed Bath & Beyond股票，而這是其全部的Bed Bath持股。

如果Cohen以周三收盤價23.08出售所有Bed Bath普通股，可望淨賺約6000萬美元；如果也賣出選擇權合約，則處分收益將更高。

GameStop董事長Ryan Cohen在今年3月初首次揭露他透過自家創投公司RC Ventures持有近10%的Bed Bath股份。根據金融資訊服務公司FactSet所做的調查，截至3月底，Cohen持有Bed Bath約11.82%股份。

在散戶強力追捧下，本月以來Bed Bath股價已爆量飆漲了逾300%。根據FactSet的數據，Bed Bat周二成交量逼近4億股，周三成交量達到2.49億股。