監察院17日通過調查報告指出，高雄市有1名女童剛出生就被父母委託市府送往寄養家庭，但在2歲時返家不到1年後就遭受虐待而再度被安置，顯示政府對於安置兒少的返家準備、後續追蹤和對原生家庭的支持均未健全落實，監院並通過監委王幼玲、蔡崇義及張菊芳所提調查報告，促請高雄市政府、衛生福利部檢討改進。

張菊芳指出，現行由地方政府社政機關主導的兒少家外安置型態有兩種，一是依照《兒少權法》規定因家庭重大變故、家長無法照顧或無力管教的「委託安置」，以及因兒少身心受虐而採取的「保護安置」，但無倫何種兒童都應該受到政府保護，卻因為兩者執行機制不同，造成接受替代性照顧的兒少有不同的待遇和處境，衛福部須正視。

張菊芳表示，「委託安置」無須經過法院審查裁定的程序，由父母、監護人申請並經行政機關評估即可安置兒少，而「保護安置」在緊急安置、繼續及延長安置，依法都須通知法院或有法院裁定，相較之下，「委託安置」對於將兒少帶離原生家庭的事前審核程序不足，也不符合《兒童權利公約》的意旨。早在106年間我國提出首次《兒童權利公約》國家報告，國際審查委員會就對我「委託安置兒少」的方式，表達關注並提出建議。

監委調查發現，截至110年底，地方社政機關的家外安置兒少，仍以委託安置方式占多數，其中並有超過5成的個案安置時間超過2年以上，凸顯兒少長期安置無法返家的現象，並有超過3成是學齡前小小孩；數據也顯示部分縣市多偏向使用委託安置，並有許多個案因行政機關便宜行事，而被以委託方式進行安置，讓長期委託兒少與原生家庭關係薄弱。

張菊芳再指出，在兒少安置期間，如何協助家庭重整是涉及兒少、家庭、主責社政單位、安置單位等多方合作的重要工作，是兒少返家的基礎，近年衛福部雖積極推動「家庭重整服務」，並納入作業流程，但第一線的實務專家及工作者仍指出，團隊工作與決策模式沒有落實、安置單位與原生家庭欠缺合作、會面交往及漸進式返家流於形式、返家準備不足、各縣市資源呈現落差、特殊兒少的資源薄弱等困境，衛福部須積極因應解決。

張菊芳說明，《兒少權法》規定地方社政機關對於結束家外安置返家的兒少，應追蹤輔導1年。但根據衛福部提供的數據顯示，近3年結束安置的兒少在返家後1年內，有7.7％至1成再被通報，有5.4％至6.4％再度被列為保護個案，其中更有重大兒虐致死案件，嚴重威脅侵害兒少的生存權。3位監委俱指出，我國目前針對返家再受虐議題，欠缺細緻的研究與追蹤，僅有個別案件的檢討，缺乏系統性檢視，對於現行服務的成效也缺乏評估監測，建議可以借鏡國外研究，對現行政策做出修正。

王幼玲最後補充，家庭是兒少最適合生長的環境，但在原生家庭出問題的時候替代性照護是最後一道防線，但替代性照護的最終目的還是希望兒童可以返家，她表示，返家制度的評估需具體落實，否則容易帶給兒少二度傷害。