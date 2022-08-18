29歲黃姓男子與39歲女子交往，2021年5月女方要求分手，黃獲知對方另結新歡後十分不爽，某日趁女友出門倒垃圾時，伺機潛入女方住處躲在衣櫃，並在她進門強行性侵得逞，士林地檢署日前偵結，依加重強制性交罪起訴。

起訴指出，黃男與被害人原為男女朋友關係，日前女方與個性不合為由要求分手，黃後來聽說女方其實是另結新歡，心有不甘下，經常在女方大同區住家附近徘徊、觀望。

2021年5月12日傍晚7時許，黃發現前女友出門倒垃圾，且未將大門關上，竟然趁機潛入對方住處並躲在衣櫃，等對方返回後亮刀現身，並掐住對方臉頰，最後強行脫褲性侵得逞。

黃事後還不肯離去，與前女友同住的房東後來返回，看到前男友又跑回來十分奇怪，此時被害人暗中與唇語「報警」求助，房東會意後撥打110，大同警方隨後到場，了解狀況後女方堅持提告，警方後來將黃移送法辦。

女方遭黃襲擊後心情驚恐，最後決定和新男友結婚，交保等開庭的黃獲知後再度抓狂，6月6日又到女友租屋處等她回家，恐嚇若不能在一起，要讓兩人同歸於盡，女方嚇得跑向大街，黃見狀則在後追趕、拉扯，後在路人協助下才脫困，被害人事後再提告傷害和跟騷法。

被害人和丈夫從警局返家後，驚覺門鎖竟被破壞，丈夫決定先進入查看，後來就發現拿著尖刀躲在衣櫃的黃，兩人嚇得再度報警，警方到場將黃制伏，全案依侵入住宅、加重竊盜、恐嚇、跟騷等罪嫌送辦。

黃男偵訊時，對無情的女友仍相當不滿，但也坦承性侵、潛入住宅，士檢日偵偵結，依侵入住宅強制性交罪嫌起訴，瘋狂的黃將面臨7年以上徒刑。