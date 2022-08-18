國內年輕人遭拐騙到柬埔寨從事詐騙犯罪，甚至淪為「豬仔」被轉賣，國民黨立院黨團今(18)開記者會，直指國內低薪問題持續惡化，導致年輕人在工作不易、低薪停滯之下，經不住高薪的廣告誘惑，跌入詐騙陷阱。國民黨團表示，106年底蔡英文總統稱要解決低薪，許年輕人一個希望和未來的承諾何時才能實現？讓台灣的年輕人不再淪為東南亞國家的「豬仔」呢？

國民黨團總召曾銘宗表示，大量年輕人到東南亞國家，甚至落詐騙集團手中，國人都會有疑問，這群年輕人為何不留在國內工作？原因在於年輕人找工作不容易，低薪的問題非常嚴重，蔡政府當然也知道這種情況，早在106年12月29日，蔡英文總統就說要終結低薪，看到現在的狀況，蔡英文真的對不起年輕人。

曾銘宗指出，年輕人低薪的情況，依然非常嚴重。根據主計處統計，經常性薪資未滿3萬元高達27％、不到4萬元62％，110年薪資更是呈現-0.04％，今年1-6月-01％，顯見低薪情況越形嚴重。此外，我國與其他國家薪資比較，109年我國平均薪資5萬4千元、香港6萬元、日本8萬1千元、韓國8萬2千元、新加坡11萬元，我國連新加坡的一半都不到。經濟成長的結果，都被很多大股東、企業家在享受，勞工享有的部分越來越少。

黨團副書記長林思銘表示，去年經濟成長率高達6.28％，但物價上漲使得全年實質經常性薪資落入負成長，年減0.04％，5年來首次實質經常性薪資「倒退嚕」，而台灣勞工薪資未滿3萬元將近三成，未滿4萬元高達六成四，其中多數為年輕人，顯示台灣經濟成長的果實並未全民分享，經濟壓力大，讓不少年輕人不敢結婚生子，生育率持續下探已成為重大的國安問題。

林思銘進一步指出，蔡政府若再只是口號執政，而拿不出具體作為，改變台灣的產業結構，提升國際競爭力，促使企業轉型升級，並加速發展培育跨領域的人才，並輔導企業壯大規模，打響品牌的國際知名度，讓人流、金流進來，否則低薪的問題恐難解，M型社會問題所造成貪富差距更加擴大。

林指出，根據主計處最新統計，今年5月份，全國平均失業率為3.68％，其中15-24歲者失業率達11.78％，而20-24歲者失業率更高達12.16％，等同平均每8位青年中，就有一位處於失業狀態，這樣的情況未來將會愈加嚴重，難怪3月21日賴清德副總統到成大演講，問學生「未來要做什麼？」時，竟有41％的成大學生選擇當「躺平族」，因為蔡政府的怠惰，青年就業環境已經變得更嚴峻，之前是低薪，現在年輕世代是連就業機會都沒有。