地方文史工作者蔣耀賢（左）18日與信眾向黑銅聖觀音像參拜。（林瑞益攝）

位於高雄市橋頭糖廠的黑銅聖觀音像屆滿120周年，地方文史工作者蔣耀賢18日說，近來國家與社會不太平靜，希望透過觀音的力量，能安撫人心。此觀音像的擁有者台灣糖業公司高雄區處糖業博物館說，此觀音像正在修繕，將於今年10月初完工。

這尊觀音雕像是由銅鏡或銅釦鑄造，高約180公分，外表還有金箔，因為擔心被偷竊，所以早年就漆成黑色。當地民眾稱為「黑面觀音」或「黑彌陀」。地方文史工作者蔣耀賢與商毓芳上午領著信眾向觀音像參拜，祈求社會安寧。

蔣耀賢表示，此黑銅聖觀音像是於1901年委託日本雕塑師鈴木藤三郎社長鑄造，於1902年運抵台灣高雄橋頭。此雕像位於社宅官舍場旁，此地址原為墳墓地，早年糖廠開工時常碰到機械運轉不順的問題，在請來這尊觀音像之後，糖廠機械運作不再出現問題。糖廠方面也每年祭拜。

台糖高雄區處糖業博物館說，觀音像因為年久失修，於今年5月已經透過文化局招標，經費約80萬元新台幣，將於今年10月初完工。由於觀音像的外層是比照漆器處理，處理相當費時，期待觀音像順利修復完成。