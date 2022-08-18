高雄王姓男子17日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院候診時遭槍擊身亡，引發社會議論，高市議會國民黨團18日舉辦記者會譴責高市府讓民眾無時無刻陷入恐慌，民進黨團則提數據反擊。（洪浩軒攝）

高雄王姓男子17日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院候診時遭槍擊身亡，引發社會議論，高市議會國民黨團18日舉辦記者會強調槍擊案件頻傳，譴責高市府讓民眾無時無刻陷入恐慌，而民進黨團則強調發生如此嚴重的槍擊案確實需要檢討，但也提出數據反嗆國民黨，為了選舉抹煞基層員警的努力。

高市議會國民黨團總召童燕珍表示，高雄槍擊案頻傳，又不斷發生嚴重的公安、治安事件，讓民眾陷入恐慌，市府應該好好檢討，況且警察局有檢肅黑槍枝的專案，希望市府說明清楚使用大筆經費肅槍，為何遲遲無法改善槍枝氾濫、槍擊案頻傳的情況。

國民黨高市議員陳美雅痛批，高雄在民進黨長期執政下黑槍氾濫，甚至猖狂到放任嫌犯大白天在醫院開槍殺人，還發生民宅傾斜變危樓的案件，高雄市長陳其邁8月才在議會信誓旦旦說高雄治安、公安變好了，結果不到2周就接連破功，他要求陳其邁正視問題，如果他沒能力年底市長就換人做。

對此，民進黨團總召鄭光峰則提出數據反擊，指稱今年度高雄發生2起槍擊案為六都第2低，而新北市今年則是發生9起槍擊案是六都之冠。槍枝泛濫的確要檢討，但國民黨不查證事實，只是不斷抹黑扭曲並將事件無限放大，根本就在製造市民恐慌。

高市議員黃文益認為，高雄發生槍擊事件確實需要改善，但國民黨指責高雄是「慶記之都」，根本搞錯對象及地點，他們應該到新北市舉辦記者會，況且經過調查，高醫槍擊案的嫌犯、槍枝都來自新北。高雄警方案發後4小時迅速逮捕凶嫌，應該鼓勵警方的辦案能力，嚴厲譴責國民黨在選舉期間利用刑事案件模糊焦點。

高市議員參選人李雨蓁痛批國民黨高雄市長參選人柯志恩只會不斷唱衰高雄，在高醫槍擊案發生當天，警方在嫌犯持有槍械的情況下，迅速在4小時逮捕犯嫌，但柯志恩晚上到六合夜市開直播、跳舞，卻不願對對第一線的警察同仁表示肯定，不斷貶低高雄的行為令人髮指。

而國民黨團再度回擊，民進黨倒果為因，把高醫槍擊事件轉嫁到他人，只知護航陳其邁，不顧高雄市民安危，國民黨團從不質疑警方的辛苦和努力，最短時間內破案也是給予肯定和勉勵，但槍擊案事發地點就是在高雄市，難道高雄警方的肅槍專案不值得檢討嗎？呼籲民進黨不要再轉移焦點。