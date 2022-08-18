失智症患者許媽媽（中）平時喜歡唱卡拉OK，鼓鼓呂思緯（左）特地送上行動麥克風。（王家瑜攝）

台灣已邁入高齡社會，失智症人口逐年增加，國民健康署首度發表以成人視角創作的「如果你迷路」繪本，盼營造失智友善的社會。藝人「鼓鼓」呂思緯也現身分享照顧經驗，罹患失智症的媽媽就像是每天換一個人格， 坦言「沒有人可以懂照護者的感受」，旁人能做的就是聆聽、體諒和接納。

根據衛福部統計推估，2022年我國失智症人口將超過30萬人。國健署長吳昭軍表示，過去有錯誤觀念認為「人老就一定會失智」，其實失智症是一個疾病，孤獨、憂鬱、肥胖、抽菸等因素都可能導致失智症。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，失智症並不可怕，可怕的是不了解，透過打造失智友善環境，他們一樣可以快樂地、有尊嚴的生活在社區中。

鼓鼓的母親是失智症患者，由妹妹擔任主要照顧者。鼓鼓說，這5、6年來自己做了蠻多調適，因為媽媽每天都像是換一個人格，不知道怎麼跟她相處，但又不能責怪她，一開始蠻難的，後來慢慢當成是一種樂趣，每天都認識媽媽的新樣貌。

鼓鼓說，自己經常上網爬文、在網路社群裡發問，經常遇到熱心的失智者家屬願意分享經驗，因為他們都是一路被幫助過來的。他坦言，除了家人之外，沒有人可以理解照護者的感受，旁人很難幫上忙，能做的只有聆聽、體諒和接納而已。

今年73歲的許媽媽也是失智症患者，平時由丈夫照護。許先生說，平常會帶太太去參加音樂會、唱卡拉OK，最近還跟朋友開車去環島旅遊；平時也會帶太太去參加失智症病友團體，透過課程幫助她動動腦、訓練四肢。

許先生笑說，太太比較會交際，在鄰居之間人緣比自己好，罹患失智症之後，鄰居都對她特別照顧，也會常常主動關心她。鼓鼓也提到，因為鄰居和媽媽認識很久，對於媽媽的病況都可以理解，偶爾媽媽不小心掉了錢包，或是按錯門鈴，鄰居也會主動幫忙。

為響應2022年國際失智症月主題「築起希望」（(Building on hope），國健署與台灣失智症協會、天主教失智老人社會福利基金會攜手推廣「支持、理解、同在」三大失智友善主軸，邀請民眾上網參加繪本創意朗讀活動，錄下自己的專屬版本，一同支持推動失智友善環境，詳請請見「如果你迷路」有聲繪本錄製活動網頁（https：／／picturebook.mohw22-hpaevent.com／）。