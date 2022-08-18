打擊柬埔寨詐騙 黃偉哲：阻1人出境2萬元獎金

柬埔寨詐騙頻傳愈演愈烈，不少台灣人被騙到當地淪為「豬仔」，台南市長黃偉哲今天偕同市警局、教育局、觀旅局宣示啟動全方位攔阻海外求職詐騙，黃偉哲更祭出獎勵措施，旅行社業者如發現可疑對象買機票、辦護照，協助過濾並向警方通報，及時攔阻可疑對象出境，「救1個就獎勵2萬元」。

台南市警察局統計從今年7月10日至8月17日，近期台南市民被詐騙至柬埔寨，疑似人口販運案，共受理33件33人，警察局長方仰寧指出，目前仍有30人滯留當地。警方分析，詐騙手法都是以「高薪、免宿招待」等手法引誘被害人，遭詐騙的也多為相對弱勢，因此積極宣導也加強預防，多管齊下保護台南市民鄉親。

今天也安排一名被騙去柬埔寨的少年透過視訊現身說法。少年表示，當初以為去澎湖工作，結果卻被帶往柬埔寨從事詐騙工作，在柬埔寨期間先後被轉賣3家公司，期間還因不想做詐騙，請在台灣的媽媽報案，慘遭打到頭破血流，甚至遭電擊棒電暈，後來伺機逃走。

黃偉哲說，在異國要把人救回來難度很高，偵查作為固然很重要，但預防行為也更重要，目前台南市也結合224家旅行社針對「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，通報警方到場關懷了解，藉此宣導並啟動全方位攔阻海外求職詐騙，打擊柬埔寨人蛇。