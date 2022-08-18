香港民主派47人參與前年7月中「35＋初選」，涉嫌串謀顛覆國家政權被控，其中29名被告認罪，其餘18名被告不認罪，早前先後獲《香港國安法》指定法官兼裁判官羅德泉交付高等法院原訟庭判刑和審訊。認罪29人承認案情長近150頁，詳細羅列各被告公開言行。29人將連同伍健偉，於下月1日至8日、28日、11月1日至4日上午，分批在高等法院進行案件管理聆訊，各預計需時1小時。

29名被告認罪，交付高等法院原訟庭判刑，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉和王百羽。

案情指29名認罪被告案發時分別為大學副教授、時任或前立法會議員、區議員、政治人物、工會領袖或商人。戴耀廷2019年12月發起及提倡案中串謀，聯同區諾軒於《蘋果日報》、《立場新聞》及Facebook 等媒體廣發多篇文章游說宣傳，包括「攬炒的時代意義」等。公民黨其後公開響應，將之對應「議會戰線」、「國際戰線」及「街頭戰線」。

翌年4月戴設定「真攬炒十步」路線圖，目標是令香港社會陷入重大危機，帶來血腥鎮壓，促使西方國家對中港實施政治經濟制裁，明顯意圖藉阻礙立法會正常運作，來推翻政府，顛覆國家政權。戴主張達至「攬炒」關鍵在控制立法會大多數即35席以上，無差別否決財政預算，逼使特首解散立法會再辭職。

為在地區直選及功能組別選舉「配票」增加勝算，戴耀庭、區諾軒以及民主動力正副召集人趙家賢、鍾錦麟和吳政亨組織宣傳民主派初選，參選人需承諾由得票率最高者參選正式選舉，部份人擔當「plan B」以代替被取消資格的候選人，由戴居中協調達成共識遵守協調機制。而吳政亨與此同時在社交媒體和報章發起「三投三不投」，確保參選人遵守承諾。