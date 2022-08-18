機器人「小Me」將可帶領下機旅客前往租車地點。（范揚光攝）

為迎接解封後的機場旅客潮，台灣租車旅遊集團18日起在桃園機場測試迎賓機器人，未來成功上路後，將可帶領下機的旅客，在偌大的機場中前往租車地點。

台灣租車總經理徐浩源表示，測試計畫為期3周，迎賓大使機器人「小Fa」設在入境大廳最顯眼的位置，提供旅客己預約租車的確認服務，旅客只要輸入訂單號碼，或掃描預約QR-code碼，「小Fa」就會馬上顯示接機駕駛的相關資訊及預估抵達時間。

萬一旅客在機場內分不清方向，另一台機器人「小Me」會根據旅客輸入的資訊，規畫出最佳路徑並引導使用者抵達上車地點；徐浩源打趣地說，只要「小Fa」加上「小Me」，那就萬事「Follow Me」了！

徐浩源也說，感謝經濟部工業局主辦、桃園機場提供場地，並由財團法人資訊工業策進會、台灣智慧自動化與機器人協會、服務型機器人聯盟合作執行的「2022 RoBo com 服務型機器人創意實證競賽」，針對場域需求開發的服務型機器人，目前所提供的實測只是一個開始；未來「小Fa」和「小Me」如果有機會進駐機場，將可同時紓解入境旅客人潮，以及機場接機車潮，大幅提升機場的運作效能。