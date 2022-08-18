由於進入傳統旺季，台達電(2308)預估，下半年會比上半年好，美系外資看好台達電資料中心電源及電動車驅動長期成長，重申「買進」評等及目標價350元，台達電今天盤中股價相對抗跌。

儘管電子產業面臨旺季不旺，電動車、伺服器等零組件訂單強勁，且半導體元件供應趨於正常，台達電7月合併營收341.41億元，月增6%，年增29%，再創單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為2066.76億元，較110年同期成長16%。

展望第3季，台達電董事長海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，整體來看，第3季及第4季都還不錯，希望下半年會比上半年好。

美系外資最新報告指出，我們相信台達對電動汽車和高階數據中心需求展望及未來幾年積極擴張計劃將取得更好的市佔率，進一步推動台達電收入長期成長，我們看好台達電的電動汽車業務增長機會，隨著電動汽車普及率不斷提高，我們預期台達電的電動車毛利率將在未來幾個季度進一步增長，並在未來幾個季度實現獲利；對於資料中心/伺服器電源業務，我們對數據中心電源控制性能要求不斷提高，產品將加快數據中心/伺服器電源產品規格升級速度，從長遠來看，收入增長率和利潤率將會更高，重申「買進」評等及目標價350元。