砧板是家中廚房的必備用品，但若使用與清潔不當導致細菌孳生，可能會成為食品中毒的原因。食安學者表示，生食與熟食應使用不同砧板，且用後立刻仔細清潔，清洗時不得使用鋼刷，也不得用滾燙熱水沖洗，以免食物殘渣的蛋白質遇熱凝固、反而更不容易洗淨。

為了讓民眾了解砧板的正確使用方式，衛福部食藥署邀海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃，在網站上教授砧板的正確使用與清潔方式。莊培梃表示，生食與熟食應用不同砧板，民眾家中最少準備兩塊砧板，一個專門切生肉等生食，另一個專門切熟食，避免生食上的微生物透過交叉污染傳到熟食，若能準備第3個砧板處理蔬果會更好。

他表示，砧板使用後須立刻清洗，避免食材殘渣停留在砧板表面使微生物孳長，清洗時以洗碗精搭配細纖維菜瓜布刷洗，避免使用鋼刷以防刮痕損傷，也不可直接用滾燙熱水沖洗，否則食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固反而不容易洗淨。

他並表示，砧板洗淨後放在通風處晾乾、保持乾燥以免發霉。若想額外對砧板施行消毒，可以用75%酒精或200 ppm的漂白水（以市售5%漂白水為例，可將40mL漂白水加入10公升清水調配）消毒，避免消毒液殘留砧板而污染食材。