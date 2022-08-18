元太(8069)昨天舉行法說會，在季報優於預期，內外資法人對ESL高速成長深具期待，股價今天一舉突破今年6月10日的高點，攻上238元漲停價位，創史上新天價。

元太第二季單季營業利益達到新高，毛利率47.1％、獲利23.74億元都優於預期。下半年電子閱讀器、電子筆記本等消費型產品需求放緩，但ESL持續維持逐季上揚態勢，尤其全球零售店2022年滲透率有機會由3～5％提升至10％，同時也有5～7年汰換周期的需求，對ESL需求有增無減，也不受景氣影響，因此，元太並沒有放緩擴產計畫，而下半年兩條新增的電子標籤材料產線將逐步放量，有助於產品組合轉佳。

美系外資預估下半年整個消費性產品年持平，但隨著ESL增加，預估第三季毛利率有望上升至48.2％、第四季來到48.7％，2022年到2024年每股盈餘分為6.97元、10.27元及13.27元；歐系外資則上修2022及2023年每股盈餘為7.4元、11元。