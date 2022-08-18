「2022 Meet Greater South 亞灣創新X新創大南方」即將在26～27日於亞洲新灣區核心高雄展覽館南館盛大開展。經濟部技術處匯聚工研院、金屬中心、資策會、船舶中心等研發法人及科專事業化生態系建置計畫（TREE計畫），精選36項拔尖技術及新創團隊應用成果，以5G、AIoT打造尖端科技匯集的技術處主題專區，邀請民眾體驗5G電競零秒差快感，感受無人送餐車的便利，與透明顯示器的神奇，透過創新科技的應用，推升亞灣成為5G AIoT重鎮。

此次，經濟部技術處展出多項5G、AIoT創新科技，譬如以5G高頻寬、低延遲特性研發的「5G SA智慧型行動邊緣運算系統」，可用於智慧工廠、智慧醫療、電競娛樂及救難無人機專網等，加速傳輸零距離的智慧應用實現，活動現場可以體驗5G傳輸的快打旋風，電競互打零秒差。高雄首發無人車送餐服務「AMR無人智慧物流技術」也將在展期間展示送餐服務流程。現場亦展出由創新曲面與透明顯示器技術所打造的「祈福許願樹」，透過互動顯示科技與衛武營的祈福許願樹串聯祝福，另有運用AIoT打造的運動科技、無人船、漏水偵測等創新應用。

在人工智慧技術創新應用方面，有全球首創結合人工智慧與光學定位模組的「智慧多椎節手術輔助系統」第一次於南台灣亮相，民眾可以親臨現場一覽高精度的影像導航操作，這套系統將成為醫師脊椎手術的最佳幫手，可協助醫師連續操作三節以上脊椎融合手術，目前已與高雄榮民總醫院簽訂MOU。