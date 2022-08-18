基隆市水情吃緊，18日上午終於降下大雨，立委蔡適應表示，貢寮淨水場水量有增加，但仍無法滿足基隆地區供水，將持續與各單位努力滿足民眾用水需求；自來水公司指出，今日供水量可提升到3萬2000噸，將持續努力。

自來水公司第一區管理處貢寮雙溪營運所股長吳子健表示，今日上午6時許貢寮地區開始降雨，淨水場水量有提升，昨天供水量每日2萬6000噸，今天提升到3萬2000噸；另外，雙溪溪水位未有明顯上升，目前有3台抽水機持續運作，上游1台、中下游2台。

蔡適應今日上午出席基隆潮境海灣節，接受媒體聯訪時指出，東北角今日上午開始降雨，集水區水量有增加，但仍無法滿足基隆地區供水，目前是必要還要透過其他方式合作支援，會持續請水公司、水利署 繼續努力，滿足大基隆地區及東北角用水需求。

蔡適應說，昨天經濟部長王美花到基隆，指示基隆市府、自來水公司，以及水利署一同合作相關事項，民眾陸續有水可以使用，但水量仍不到標準，還要持續努力，希望未來這幾天基隆及東北角地區能持續下雨，緩解水情。