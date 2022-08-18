新北市府設置緊急供水站。（新北市水利局提供／李奇叡新北傳真）

近日天氣炎熱又不下雨，新北市偏遠地區簡易自來水系統出現供水不穩狀況，坪林、平溪等地更面臨缺水危機，為此新北市府在兩區共設置23處臨時供水站應急，並強調，施作自來水延管工程才是長期目標，目前在經費和土地取得上還有問題需要克服，會持續邀集各單位研議，以提升偏遠地區自來水普及率。

新北市水利局在坪林區設置13處供水站，位在烏窟子3號之9旁空地、水柳腳188之4號下方空地、中寮空地、協德宮、慶林宮、鶯子瀨5之1號前空地、保安宮、石𥕢倉庫、黃舉皮寮14號前空地、上德宮、新昇倉庫、漁光派出所前土地公廟旁空地以及英速魔法學院闊瀨校區正門旁空地。

平溪區則設置10處供水站，各自位在菁桐市民活動中心、平溪區公所旁承善橋、平溪市民活動中心、106市道公車站慶和站旁平台、南山市民活動中心、十分龍興宮廣場、東勢格派出所旁、新寮大厝、平湖里辦公處周遭以及大華車站。

水利局說明，坪林、平溪、雙溪、石碇、石門、烏來等偏遠地區因為地勢較高、幅員廣闊、用戶分散，導致自來水普及率偏低，經綜合管線設置成本、民眾接水意願及土地取得困難等因素，上述區域多為設置簡易自來水系統供用水所需，由水利局每年編列約5000萬元經費，補助各區公所辦理簡易自來水工程。

水利局強調，施作自來水延管工程以提升偏遠地區自來水普及率還是長期目標，目前新北市無自來水地區，多已申請自來水延管工程，但自來水延管得設置多處配水池、加壓站穩定供水，經費十分龐大，超過中央水利署每戶60萬元的自來水延管工程補助評比標準。

水利局表示，除了經費，還有配水池、加壓站土地同意書取得問題需要克服，後續會持續邀集水利署、水公司等共同研議處理，以加速推動自來水延管建置作業。