憂「台中連任魔咒」？ 盧秀燕神吐這句全場拍手歡呼

年底九合一選舉進入倒數100天，國民黨台中市黨部舉辦《台中好台灣更好》聯合提名記者會，爭取連任的現任市長盧秀燕細數3年多來政績，她強調，台中市從本屆她競選市長時就沒有整合的問題，因團結是勝選最大的基礎。而對於未來競選團隊規畫，盧秀燕強調，將擴大邀請大家思考未來台中4年該怎麼走。

盧秀燕昨天獲國民黨提名參選台中市長，今天市黨部即舉辦「堅持前行，台中會贏」大型造勢，同時提名34名黨籍議員投入選戰，營造大團結氣勢。盧秀燕說，「台中隊」過去3年一起拚建設，市議會審議通過的自治條例有29部、通過的自治規則高達258項，每項法案、預算都攸關市民福祉與台中市發展。

盧秀燕接著細數3年政績，她說，市府在2020年臨危受命接下舉辦台灣燈會、創造破千萬人賞燈成績，歷經13年無法打通的大智路、4次流標的綠美圖及台中人等了20年的國際會展中心等，都順利開工，奠定發展基礎；疫情來勢洶洶，市府團隊全力因應，堅持守護，因「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」。

盧秀燕強調，對於「台中隊」來說，勝選的目的就是希望爭取為民服務的機會，希望台中更好、也讓台灣更好，「勝選是我們的責任，也會全力以赴」；台中隊沒有整合的問題，因「我們一向團結」，團結就是勝選最大的基礎。

盧秀燕說，她雖已被提名，仍要善盡服務市民、城市治理的責任，人民才是頭家，也因此，這次選舉不只是議員或市長的選舉，更是市民的選舉，這次選務工作會有創新作法，將擴大邀請，希望集思廣益、讓大家思考未來4年台中的走向，在原有的基礎上擴大輔選團隊。

國民黨主席朱立倫則說，在台中隊長盧秀燕的帶領下，不只要讓台中好、要讓台灣更好；盧秀燕的責任不是只有台中最努力，她是全台灣最強的母雞，這次國民黨在22縣市中提名10位女性參選，十全十美，這些參選人都要以盧秀燕為標竿，盧要帶領十全十美打勝戰，大家一起努力。