澳洲7月失業率再創48年新低，但就業人數意外下滑，並為去年底以來首見，這份喜憂參半的就業報告可能意味著澳洲熾熱的就業市場有些降溫。

澳洲統計局周四公布7月失業率為3.4%，較6月的3.5%進一步下滑，創下1974年8月來新低。分析師預估為持平於3.5%。

但矛盾的是，7月淨就業人數意外減少40,900人，遠不及經濟學家預估的增加25,000人，並為去年10月以來首次下滑，而失業人數也減少20,200人，使勞動參與率從66.8%下滑至66.4%。

這些好壞不一的數據讓人對整體就業市場情勢有些看不清，市場的反應也因而受限，澳元小跌至0.6927美元，期貨市場則繼續押注澳洲央行將繼續升息。

BIS Oxford Economics宏觀經濟預測部門主管Sean Langcake表示，勞動力需求指標仍然穩健，這表示7月就業人數減少將只是短暫現象，「所有跡象都指出澳洲勞動力市場非常吃緊」。

為了給炙熱的經濟降溫，澳洲央行自5月以來已經升息175個基點，將其基準利率提高到1.85%。市場預期該利率於明年4月到頂，約升至3.6%。